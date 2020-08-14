Xiaomi построила "умный" завод для производства флагманского Xiaomi Mi 10 Ultra

Известно, что завод был построен на территории Ичжуан в Пекине. Причем о том, что компания планирует реализовать “умный” завод с эксплуатацией новых технологий, включая 5G и искусственный интеллект, стало известно еще в прошлом году. Сейчас же фабрика наконец приступила к работе.

Интересно, что площадь “умного” завода Xiaomi составляет порядка 18 600 квадратных метров. Помещение оборудовано полностью автоматизированной линией производства, которая затрагивает все этапы, включая машинную обработку, упаковку и хранение. Завод обеспечивает компанию производством более 1 млн смартфонов в год. Несмотря на то, что на данный момент компания производит на объекте лишь Mi 10 Ultra, предполагается, что силами завода будут собираться и другие флагманы.