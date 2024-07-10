Xiaomi построила завод, на котором будут работать только роботы

Предприятие будет функционировать круглосуточно и сможет поддерживать чистоту на микроуровне без участия людей.

Машины на заводе способны взаимодействовать друг с другом и обеспечивать высокое качество производства. Предполагается, что завод сможет производить один смартфон в секунду.

Xiaomi инвестировала 2.4 миллиарда юаней в разработку этого производственного процесса. Новый завод занимает площадь 81 000 квадратных метров и обладает годовой производственной мощностью в 10 млн флагманских смартфонов.

Здесь будут производиться новые складные модели — Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip.

Это не первый опыт компании в области автоматизации. Завод в Ичжуане начал работу в 2019 году и полностью автоматизировал производство первого складного смартфона Xiaomi Mix Fold.