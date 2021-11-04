Xiaomi представила 4К-проектор с Dolby Vision и 100-дюймовым изображением

Наука и технологии
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Xiaomi представила 4К-проектор с Dolby Vision и 100-дюймовым изображениемОсталось дождаться более бюджетной версии устройства
Несмотря на то, что в последнее время Xiaomi «светится» в новостях лишь в связи с анонсом новых смартфонов, компания не перестаёт выпускать и прочие гаджеты.
Например, сегодня китайский производитель анонсировал новый проектор. Его отличительной особенностью стали поддержка технологии Dolby Vision, а также 4К-разрешение при размере итогового изображения эквивалентном 100 дюймам.
Само устройство, названное Laser Cinema 2 4K, размещается внизу, прямо перед стеной, на которую будет проецироваться картинка. Заявленная контрастность составляет 3000 : 1, а световой поток — 2400 ANSI лм.
Из прочих «интересностей» можно отметить HDR10, Dolby Atmos, два динамика на 15 Вт каждый и «лазерную» технологию в основе.
Цена устройства немалая — 2030 долларов или 145 тыс рублей. Пока что проектор доступен лишь на территории Китая.
Источник: ITHome