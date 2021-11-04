Xiaomi представила 4К-проектор с Dolby Vision и 100-дюймовым изображением

Из прочих «интересностей» можно отметить HDR10, Dolby Atmos, два динамика на 15 Вт каждый и «лазерную» технологию в основе.

Цена устройства немалая — 2030 долларов или 145 тыс рублей. Пока что проектор доступен лишь на территории Китая.