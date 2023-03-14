Xiaomi представила беспроводную швабру с компьютерным зрением

По словам представителей бренда, устройство предлагает три режима уборки — сухая, влажная и сушка. При этом швабра может похвастаться передовыми технологиями и датчиками.

В том числе «датчиком грязи», который оценивает уровень загрязнения поверхности и соответствующим образом регулирует мощность, а также компьютерным зрением.

В Xiaomi утверждают, что девайс способен справляться с сильными пятнами от кетчупа, молока, соевого соуса и даже кофе.