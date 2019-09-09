Xiaomi представила беспроводную зарядку, работающую быстрее проводной

Что интересно, компания отдельно отметила, что помимо смартфонов, новое устройство с фирменной технологией способно заряжать и другие гаджеты. В том числе и беспроводные наушники, “умные” часы, электрические зубные щетки и электробритвы. Также компания рассказала, что уже проводит тестирование этой же технологии, но уже на базе мощности в 40 Вт.