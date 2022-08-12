Xiaomi представила человекоподобного домашнего робота-помощника

Называется новинка CyberOne. Судя по всему, она является частью одной линейки с более ранним анонсом бренда — робо-собакой CyberDog.

Разработкой человекоподобного робота занималась команда Xiaomi Robotics Lab. Рост устройства составляет 177 см, вес — 52 кг. При этом средняя скорость, с которой передвигается андроид, находится на уровне 3,6 км/ч.

Сообщается, что CyberOne получил целый комплекс сенсоров, с помощью которых он может успешно ориентироваться в пространстве, а также распознавать людей рядом и реагировать на них, в случае необходимости.