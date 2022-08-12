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Xiaomi представила человекоподобного домашнего робота-помощника

У Tesla появился конкурент?
Вчера Xiaomi явно решила удивить общественность. Мало того, что компания провела масштабную презентацию, на которой показала новый складной смартфон, беспроводные наушники и планшет. Она также анонсировала собственного робота-гуманоида.
Xiaomi представила человекоподобного домашнего робота-помощника

Называется новинка CyberOne. Судя по всему, она является частью одной линейки с более ранним анонсом бренда — робо-собакой CyberDog.

Разработкой человекоподобного робота занималась команда Xiaomi Robotics Lab. Рост устройства составляет 177 см, вес — 52 кг. При этом средняя скорость, с которой передвигается андроид, находится на уровне 3,6 км/ч.

Сообщается, что CyberOne получил целый комплекс сенсоров, с помощью которых он может успешно ориентироваться в пространстве, а также распознавать людей рядом и реагировать на них, в случае необходимости.

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Робота можно использовать для общений, переноски небольших предметов и выполнения мелких поручений по дому. При этом для передвижения девайс выполняет 3D-реконструкцию помещения в реальном времени с помощью проприетарной технологии Xiaomi Mi Sense.

На данный момент неясно, как скоро и по какой цене можно будет приобрести устройство.

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