Xiaomi представила дешевую игровую мышь Mouse X1

Опубликовано 25 сентября 2024, 07:231 мин.
Xiaomi представила дешевую игровую мышь Mouse X1Выгоднее всего купить на этапе краудфандинга
Компания Xiaomi представила новую бюджетную игровую мышь — Mouse X1 — ориентированную на геймеров, которым важны практичные функции и эргономичный дизайн.
Mouse X1 оснащена оптическим сенсором с разрешением 26 000 DPI, что обеспечивает высокую точность и точное наведение.
Частота опроса в 8000 Гц обеспечивает быструю реакцию, а оптические переключатели TTC гарантируют приятные тактильные нажатия. Мышь весит всего 65 граммов, что делает ее удобной для разных стилей игры.
Встроенный аккумулятор емкостью 530 мАч позволяет работать до 110 часов в беспроводном режиме 2.4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц.
Пользователи могут сохранять индивидуальные настройки прямо на устройстве, что упрощает переключение между конфигурациями.
Mouse X1 будет доступна для предзаказа по цене $42, а на старте краудфандинга ее можно будет приобрести за $40.