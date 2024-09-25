Xiaomi представила дешевую игровую мышь Mouse X1

Mouse X1 оснащена оптическим сенсором с разрешением 26 000 DPI, что обеспечивает высокую точность и точное наведение.

Частота опроса в 8000 Гц обеспечивает быструю реакцию, а оптические переключатели TTC гарантируют приятные тактильные нажатия. Мышь весит всего 65 граммов, что делает ее удобной для разных стилей игры.

Встроенный аккумулятор емкостью 530 мАч позволяет работать до 110 часов в беспроводном режиме 2.4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц.