Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2024, 07:23
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Xiaomi представила дешевую игровую мышь Mouse X1

Выгоднее всего купить на этапе краудфандинга
Компания Xiaomi представила новую бюджетную игровую мышь — Mouse X1 — ориентированную на геймеров, которым важны практичные функции и эргономичный дизайн.
Xiaomi представила дешевую игровую мышь Mouse X1
© Gizmochina

Mouse X1 оснащена оптическим сенсором с разрешением 26 000 DPI, что обеспечивает высокую точность и точное наведение.

Частота опроса в 8000 Гц обеспечивает быструю реакцию, а оптические переключатели TTC гарантируют приятные тактильные нажатия. Мышь весит всего 65 граммов, что делает ее удобной для разных стилей игры.

Встроенный аккумулятор емкостью 530 мАч позволяет работать до 110 часов в беспроводном режиме 2.4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц.

Xiaomi представила дешевую игровую мышь Mouse X1
© Gizmochina

Пользователи могут сохранять индивидуальные настройки прямо на устройстве, что упрощает переключение между конфигурациями.

Mouse X1 будет доступна для предзаказа по цене $42, а на старте краудфандинга ее можно будет приобрести за $40.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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