Xiaomi представила дешёвые наушники Redmi с активным шумоподавлением

Сообщается, что наушники смогут проработать до 6 часов самостоятельно и до 28 часов вместе с зарядным кейсом.

По цене ситуация следующая: устройство продаётся за 99,98 долларов (около 7,5 тыс рублей), но до 28 июля его можно заказать по сниженной цене — 49,99 долларов (3,7 тыс рублей).