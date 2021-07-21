Xiaomi представила дешёвые наушники Redmi с активным шумоподавлением

Наука и технологии
Сегодня в 13:02
Xiaomi представила дешёвые наушники Redmi с активным шумоподавлениемА до 28 июля их можно купить дешевле рекомендованной цены
Пока Samsung лишь готовит конкурентов Apple AirPods, компания Xiaomi уже представила свой вариант на тему. Речь идёт о TWS-наушниках Redmi Buds 3 Pro с функцией активного шумоподавления;
Что интересно, под новым названием IT-гигант представил анонсированные ранее в Китае AirDots 3 Pro, пишет GSMArena. Устройство оснастили сразу трёмя микрофонами, которые и отвечают за работу активный шумоподав. По словам компании, их устройство способно до 35 дБ снизить внешние шумы.
Redmi Buds 3 Pro имеют 9-мм драйверы с усиленными басами и поддержку беспроводной связи стандарта Bluetooth 5.2.
Сообщается, что наушники смогут проработать до 6 часов самостоятельно и до 28 часов вместе с зарядным кейсом.
По цене ситуация следующая: устройство продаётся за 99,98 долларов (около 7,5 тыс рублей), но до 28 июля его можно заказать по сниженной цене — 49,99 долларов (3,7 тыс рублей).