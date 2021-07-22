Наука и технологии
Сегодня в 14:33

Xiaomi представила детские «умные» часы с двумя камерами и поддержкой мессенджера

Отличный девайс на свою невысокую цену
Xiaomi продолжает удивлять интересными новинками. Так, китайская компания анонсировала «умные» часы MITU Children's Learning Watch 5X, ориентированные на детскую аудиторию. Отличительной особенностью устройства стали две камеры и поддержка мессенджера WeChat.
Xiaomi представила детские «умные» часы с двумя камерами и поддержкой мессенджера

При этом для родителей приятным бонусом станет более точное позиционирование часов в пространстве. Gizmochina пишет, что девайс получил 1,52-дюймовый дисплей с Retina-разрешением — 355 пикселей на дюйм.

Xiaomi представила детские «умные» часы с двумя камерами и поддержкой мессенджера

Боковая камера новинки имеет разрешение 8 Мп. С её помощью можно фотографировать и снимать на видео то, что окружает ребёнка. Также в часах имеется 5 Мп селфи-камера для видеозвонков.

Xiaomi представила детские «умные» часы с двумя камерами и поддержкой мессенджера

В обычном режиме MITU Children's Learning Watch 5X могут проработать 3-4 дня, но активации всех функций автономность сократится до 1-2 дней. Заявленная цена девайса — 89 долларов (6,5 тыс рублей).