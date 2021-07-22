Xiaomi представила детские «умные» часы с двумя камерами и поддержкой мессенджера

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Xiaomi представила детские «умные» часы с двумя камерами и поддержкой мессенджераОтличный девайс на свою невысокую цену
Xiaomi продолжает удивлять интересными новинками. Так, китайская компания анонсировала «умные» часы MITU Children's Learning Watch 5X, ориентированные на детскую аудиторию. Отличительной особенностью устройства стали две камеры и поддержка мессенджера WeChat.
При этом для родителей приятным бонусом станет более точное позиционирование часов в пространстве. Gizmochina пишет, что девайс получил 1,52-дюймовый дисплей с Retina-разрешением — 355 пикселей на дюйм.
Боковая камера новинки имеет разрешение 8 Мп. С её помощью можно фотографировать и снимать на видео то, что окружает ребёнка. Также в часах имеется 5 Мп селфи-камера для видеозвонков.
В обычном режиме MITU Children's Learning Watch 5X могут проработать 3-4 дня, но активации всех функций автономность сократится до 1-2 дней. Заявленная цена девайса — 89 долларов (6,5 тыс рублей).