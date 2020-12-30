Наука и технологии
Сегодня 12:20
Xiaomi представила диван с электрорегулировкой и USB-портами
Интересно, есть какой-нибудь тип продукции, которую Xiaomi ещё не выпустила?
В сети появилась информация о новом сборе средств, созданном на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin. На этот раз деньги собирают на производство дивана с электрорегулировкой и USB-портами под названием с.
На странице проекта сообщается, что устройство имеет поддержку плавной электрической регулировки угла наклона от 110 до 160°. Эта функция предназначена для людей, которые любят проводить много времени на диване с максимальным комфортом.
Одновременно на нём могут сидеть до трёх человек, при этом ширина каждого места составляет 63,5 см. Стоит отметить, что подвижными являются лишь два крайних сегмента дивана — тот, что находится посредине, статичен и не может менять угол своего наклона.
Также в Cheers Electric Fabric Sofa предусмотрены 2 USB-порта, по одному с каждого бока. С их помощью пользователи смогут заряжать свои устройства (ну не прошивать же сам диван!). Цена новинки составляет 650 долларов или 48 тыс рублей.