Xiaomi представила душевую насадку с отдельной регулировкой температуры воды

Их новая насадка для душа — это просто находка! Во-первых, у нее есть отдельная штука для регулировки температуры. Мечта для тех, кого бесят эти резкие скачки от кипятка до ледяной воды, а еще для любителей понежиться подольше, не мучаясь с кранами.

Сама насадка приятного белого цвета и предлагает сразу три варианта подачи воды – от бодрящего душа до расслабляющей мягкой струи.

Удобно, что режимы переключаются простым нажатием, а нужный напор подкручивается отдельно.