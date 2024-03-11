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Наука и технологии
Опубликовано 11 марта 2024, 13:25
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Xiaomi представила душевую насадку с отдельной регулировкой температуры воды

Прекрасный подарок любителям понежиться в душе
Xiaomi явно прислушивается к тем, кто ценит комфорт в душе.

Их новая насадка для душа — это просто находка! Во-первых, у нее есть отдельная штука для регулировки температуры. Мечта для тех, кого бесят эти резкие скачки от кипятка до ледяной воды, а еще для любителей понежиться подольше, не мучаясь с кранами.

Сама насадка приятного белого цвета и предлагает сразу три варианта подачи воды – от бодрящего душа до расслабляющей мягкой струи.

Удобно, что режимы переключаются простым нажатием, а нужный напор подкручивается отдельно.

Xiaomi представила душевую насадку с отдельной регулировкой температуры воды
© ITHome

Xiaomi не забыли и о гигиене – материалы насадки антибактериальные, плюс есть встроенная мощная струя для быстрой очистки. И, конечно, обещают, что вся конструкция прослужит долго благодаря качественным деталям.

Конечно, удовольствие недешевое – около 9000 рублей, но для тех, кто любит комфорт и ценит свое время в ванной, оно того стоит!

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#дом
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#XIAOMI