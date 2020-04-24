Наука и технологии
Сегодня 11:34
Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода 80 км и ценой чуть более 25 тыс рублей
А еще он складной и компактный!
Буквально на днях появилась информация о том, что на площадке Xiaomi по финансированию проектов появился новый продукт — электросамокат по цене среднебюджетного смартфона — а уже сейчас сам китайский гигант представил свой собственный электровелосипед с запасом хода 80 км и ценой чуть более 25 тыс рублей.
Речь идет об устройстве под названием Himo Z16, который благодаря своей складной конструкции без проблем может быть размещен в том же автомобильном багажнике. При этом электровелосипед даже при таких небольших размерах оснащен 250-ваттным двигателем, что позволяет ему разогнаться до 25 км/ч, а также проехать от одного заряда до 80 км пути при гибридном режиме использования. Аккумулятор, который тут, между прочим, съемный, заряжается от 0 до 100% за 5 часов.
Уже сейчас Himo Z16 можно предзаказать на краудфандинговой платформе Youpin по цене в 352 долларов.