Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода 80 км и ценой чуть более 25 тыс рублей

Речь идет об устройстве под названием Himo Z16, который благодаря своей складной конструкции без проблем может быть размещен в том же автомобильном багажнике. При этом электровелосипед даже при таких небольших размерах оснащен 250-ваттным двигателем, что позволяет ему разогнаться до 25 км/ч, а также проехать от одного заряда до 80 км пути при гибридном режиме использования. Аккумулятор, который тут, между прочим, съемный, заряжается от 0 до 100% за 5 часов.