Xiaomi представила еще более дешевого конкурента своему фитнес-браслету Mi Band 4

Выходит новинка под брендом Redmi, а называться будет вполне ожидаемо — Redmi Band. Девайс оснащен прямоугольным цветным дисплеем, диагональ которой равняется 1,08 дюйма, при этом никакой информации о его разрешении не имеется. По словам производителя, новинка сможет прожить от одного заряда до 14 дней, при этом в самом браслете имеется отслеживание аж пяти различных видов физической активности, а также оптический датчик для отслеживания частоты сердечных сокращений. Не забыли в Redmi и о мониторинге длительности и качества сна — это Redmi Band умеет делать точно так же, как и “старший брат” в лице Mi Band.