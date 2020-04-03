Xiaomi представила еще более дешевого конкурента своему фитнес-браслету Mi Band 4
Выходит новинка под брендом Redmi, а называться будет вполне ожидаемо — Redmi Band. Девайс оснащен прямоугольным цветным дисплеем, диагональ которой равняется 1,08 дюйма, при этом никакой информации о его разрешении не имеется. По словам производителя, новинка сможет прожить от одного заряда до 14 дней, при этом в самом браслете имеется отслеживание аж пяти различных видов физической активности, а также оптический датчик для отслеживания частоты сердечных сокращений. Не забыли в Redmi и о мониторинге длительности и качества сна — это Redmi Band умеет делать точно так же, как и “старший брат” в лице Mi Band.
Продаваться новинка будет в четырех различных цветовых вариантах: оранжевом, оливково-зеленом, синем и черном. Старт предварительных заказов намечен уже на 9 апреля — тогда устройство будет продаваться по цене в 13 долларов. После официального старта продаж, цена поднимется совсем чуть-чуть и составит уже 14 долларов.