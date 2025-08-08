Xiaomi представила фен Mijia 2025 с мощным мотором и ценой в 20 раз ниже Dyson

Устройство оснащено безлопастным мотором с частотой вращения 110 000 об/мин — как у дорогого Dyson Supersonic, но стоит в 20 раз дешевле: всего 219 юаней (около 2400 рублей).

Фен выдает воздушный поток со скоростью до 62 м/с и поддерживает ионизацию — до 200 млн отрицательных ионов за один сеанс. Это помогает уменьшить статическое электричество и сохранить влагу в волосах.

Встроенная система контроля температуры проверяет нагрев более 100 раз в секунду, предотвращая перегрев и повреждение волос. Весит фен всего 347 г, что делает его удобным в использовании.