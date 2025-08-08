Наука и технологии
Опубликовано 08 августа 2025, 12:36
Xiaomi представила фен Mijia 2025 с мощным мотором и ценой в 20 раз ниже Dyson

Xiaomi представила новый фен Mijia 2025, который может составить конкуренцию флагманским моделям благодаря сочетанию высокой мощности и низкой цены.
Устройство оснащено безлопастным мотором с частотой вращения 110 000 об/мин — как у дорогого Dyson Supersonic, но стоит в 20 раз дешевле: всего 219 юаней (около 2400 рублей).

Фен выдает воздушный поток со скоростью до 62 м/с и поддерживает ионизацию — до 200 млн отрицательных ионов за один сеанс. Это помогает уменьшить статическое электричество и сохранить влагу в волосах.

Встроенная система контроля температуры проверяет нагрев более 100 раз в секунду, предотвращая перегрев и повреждение волос. Весит фен всего 347 г, что делает его удобным в использовании.

Предусмотрены четыре температурных режима (включая контрастный) и два режима скорости.

Устройство обещает высушивать короткие волосы за минуту, длинные — за 5 минут. Mijia 2025 уже доступен в Китае в четырёх цветах и, возможно, скоро появится на глобальном рынке.

