Xiaomi представила футуристичный 600-литровый холодильник по достаточно приятной цене

Новинку оснастили панелью из криптонитового стекла с устойчивостью к царапинам. Он имеет нижний теплоотводящий каркас и занимает около 0,57 кв.м.

При этом не забыли инженеры компании и об изящном дизайне, которым холодильник может похвастаться. Девайс покрыт нанотоксичной краской и обладает органической устойчивостью к отпечаткам пальцев.

Его ёмкость составляет 603 литра, которые разделены на 8 отделений, включая охлаждаемое, с переменной температурой и 100-литровое морозильное отделение. Размер отсеков можно регулировать по мере необходимости.