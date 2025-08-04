Xiaomi представила голосовую модель ИИ для авто и умного дома

Технология уже используется в продукции Xiaomi — в частности, в автомобилях и домашней технике. Новая версия направлена на повышение качества голосового взаимодействия и расширение возможностей управления устройствами с помощью речи. Xiaomi представила модель и её характеристики на своей странице в китайской соцсети WeChat.

Разработка ИИ для голосового управления стала частью стратегии Xiaomi по диверсификации бизнеса. Производитель стремится снизить зависимость от продаж смартфонов и активно развивает направление электромобилей. Искусственный интеллект и связанные с ним технологии рассматриваются как ключевое направление в технологическом секторе Китая.