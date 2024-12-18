Xiaomi представила ИИ-ручку со встроенным словарем и дисплеем

Новинка оценена в 349 юаней (около $48) и уже доступна для предзаказа на платформе Youpin. Старт продаж запланирован на 26 декабря.

Ручка оснащена базой из 26 млн слов с поддержкой сканирования и распознавания за 0.3 сек благодаря технологии OCR с точностью более 98%.

Устройство работает офлайн, что удобно для использования в классах и библиотеках, и поддерживает голосовой поиск для мгновенного перевода и обучения.