Xiaomi представила ИИ-ручку со встроенным словарем и дисплеем

Xiaomi представила ИИ-ручку со встроенным словарем и дисплеемИдеальное устройство для юных гениев
Новинка оценена в 349 юаней (около $48) и уже доступна для предзаказа на платформе Youpin. Старт продаж запланирован на 26 декабря.
Ручка оснащена базой из 26 млн слов с поддержкой сканирования и распознавания за 0.3 сек благодаря технологии OCR с точностью более 98%.
Устройство работает офлайн, что удобно для использования в классах и библиотеках, и поддерживает голосовой поиск для мгновенного перевода и обучения.
Ручка предлагает примеры использования слов, грамматические подсказки и методики запоминания, включая кривую забывания Эббингауза.
3.02-дюймовый дисплей позволяет комфортно изучать слова, а встроенная память 32 ГБ и аккумулятор обеспечивают до 100 дней работы в режиме ожидания.
Родители могут отслеживать прогресс обучения через специальное приложение, а функциональность устройства синхронизирована со школьными программами для 1–9 классов.