Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 07:39
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Xiaomi представила ИИ-ручку со встроенным словарем и дисплеем

Идеальное устройство для юных гениев
Xiaomi расширила линейку Mijia, выпустив умную словарную ручку Mijia Dictionary Pen C1.
Xiaomi представила ИИ-ручку со встроенным словарем и дисплеем
© Gizmochina

Новинка оценена в 349 юаней (около $48) и уже доступна для предзаказа на платформе Youpin. Старт продаж запланирован на 26 декабря.

Ручка оснащена базой из 26 млн слов с поддержкой сканирования и распознавания за 0.3 сек благодаря технологии OCR с точностью более 98%.

Устройство работает офлайн, что удобно для использования в классах и библиотеках, и поддерживает голосовой поиск для мгновенного перевода и обучения.

Xiaomi представила ИИ-ручку со встроенным словарем и дисплеем
© Gizmochina

Ручка предлагает примеры использования слов, грамматические подсказки и методики запоминания, включая кривую забывания Эббингауза.

3.02-дюймовый дисплей позволяет комфортно изучать слова, а встроенная память 32 ГБ и аккумулятор обеспечивают до 100 дней работы в режиме ожидания.

Родители могут отслеживать прогресс обучения через специальное приложение, а функциональность устройства синхронизирована со школьными программами для 1–9 классов.