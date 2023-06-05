Xiaomi представила компактные наушники с активным шумоподавлением Redmi Buds 4 Active

Один из самых заметных апгрейдов новинки, в сравнении с предшественниками — это 12-мм динамики. Для сравнения, в Buds 4 использовались лишь 10 мм динамики.

Увеличение их диаметра обеспечило улучшенное звучание. Правда, по словам экспертов, в то же время режимы активного шумодава наушников «оставляют желать лучшего».

Redmi Buds 4 Active прошёл сертификацию, подтверждающую защиту от воды и пыли по стандарту IPX4. Это немного ниже, чем рейтинг защиты от пыли и воды IPX5 у Buds 4.