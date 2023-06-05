Xiaomi представила компактные наушники с активным шумоподавлением Redmi Buds 4 Active

Xiaomi представила компактные наушники с активным шумоподавлением Redmi Buds 4 ActiveУ которых есть как заметные плюсы, так и нескрываемые минусы
Компания Xiaomi представила свои новые наушники под брендом Redmi — Redmi Buds 4 Active.
Один из самых заметных апгрейдов новинки, в сравнении с предшественниками — это 12-мм динамики. Для сравнения, в Buds 4 использовались лишь 10 мм динамики.
Увеличение их диаметра обеспечило улучшенное звучание. Правда, по словам экспертов, в то же время режимы активного шумодава наушников «оставляют желать лучшего».
Redmi Buds 4 Active прошёл сертификацию, подтверждающую защиту от воды и пыли по стандарту IPX4. Это немного ниже, чем рейтинг защиты от пыли и воды IPX5 у Buds 4.
Что же до автономности, то, с учётом зарядки от кейса, новинка может прожить от одного заряда до 28 часов. Если же говорить о «живучести» только наушников, то это примерно 5 часов.
Redmi Buds 4 Active получили поддержку быстрой зарядки — до 2 часов прослушивания можно получить всего за 10 минут зарядки.
Информацию о цене и сроках полноценного релиза Xiaomi обещала сообщить чуть позже.