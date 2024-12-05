Xiaomi представила компактный внешний аккумулятор на 20 000 мАч со встроенным кабелем для зарядки

Устройство достаточно компактно — 127 x 70.5 x 30.5 мм, что делает его удобным для путешествий. Главной особенностью стала встроенная возможность зарядки без дополнительных проводов.

Аккумулятор поддерживает одновременную зарядку трех устройств через USB-C и USB-A порты. Мощность до 33 Вт позволяет быстро пополнить заряд, например, iPhone 15 Pro до 55% или Xiaomi 13 Pro до 71% всего за 30 минут.

Сам аккумулятор заряжается на скорости до 30 Вт, а уровень заряда отображается с помощью LED-индикаторов.