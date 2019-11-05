Xiaomi представила конкурента Apple Watch, но в три раза дешевле

Известно, что часы базируются на Qualcomm Snapdragon Wear 3100, работая при этом на фирменной операционной системе MIUI for Watch. Устройство наделили NFC, а также большим ассортиментом приложений из коробки, к примеру, пользователям будет доступен плеер, который позволит прослушивать музыку без участия смартфона. Более того, новые часы не нуждаются в использовании смартфона и при ведении голосовых звонков.