Xiaomi представила лампу со встроенной камерой, управление которой происходит через жесты

Устройство уже доступно для предзаказа в Китае по цене $78. Главной особенностью новинки является встроенная AI-камера, которая обеспечивает взаимодействие с лампой с помощью жестов.

Благодаря алгоритмам распознавания ключевых точек руки, пользователи могут управлять девайсом простым движением пальцев и активировать сценарии умного дома.

Mi Home Pipi Lamp также обладает функцией бесшовного слежения за светом. Куда бы вы ни перемещали руку, свет следует за ней, обеспечивая освещение именно там, где это необходимо. Это особенно удобно при выполнении точных работ, таких как рисование или сборка конструктора.