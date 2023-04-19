Xiaomi представила лампу со встроенной камерой, управление которой происходит через жесты

Xiaomi представила лампу со встроенной камерой, управление которой происходит через жестыПрактически лампа Pixar, но только настоящая
Накануне, помимо флагманского смартфона, планшета и браслета, Xiaomi представила инновационную умную лампу под названием Mi Home Pipi Lamp.
Устройство уже доступно для предзаказа в Китае по цене $78. Главной особенностью новинки является встроенная AI-камера, которая обеспечивает взаимодействие с лампой с помощью жестов.
Благодаря алгоритмам распознавания ключевых точек руки, пользователи могут управлять девайсом простым движением пальцев и активировать сценарии умного дома.
Mi Home Pipi Lamp также обладает функцией бесшовного слежения за светом. Куда бы вы ни перемещали руку, свет следует за ней, обеспечивая освещение именно там, где это необходимо. Это особенно удобно при выполнении точных работ, таких как рисование или сборка конструктора.
Кроме того, лампа оснащена встроенным механизмом обратной связи по настроению, позволяющим ей выражать различные эмоции. Взаимодействовать с устройством можно с помощью касания или жестов на расстоянии.
Если индекс настроения превышает определённый порог, лампа начинает выражать такие эмоции, как спокойствие, радость, грусть, злость, удивление, отвращение и страх.