Xiaomi представила мощный умный кондиционер с самоочисткой и HyperOS

Устройство отличается высокой энергоэффективностью (класс 1 в Китае, индекс APF 4.85) и поддержкой системы HyperOS Connect для интеграции с другими устройствами экосистемы Xiaomi.

Кондиционер способен быстро охлаждать и обогревать помещение: холод ощущается уже через 40 секунд, а нагрев — через 80 секунд благодаря мощности в 2100 Вт. Диапазон температур — от –32 до +60°C, воздушный поток достигает 1480 м³/ч с дальностью до 13 м и углом обдува до 115°.

Одной из ключевых функций стала самоочистка с термосушкой, которая препятствует накоплению влаги и бактерий.

Уровень шума при работе составляет всего 38–42 дБА. Управлять устройством можно как с панели, так и через приложение Mijia, а дисплей на корпусе показывает текущую температуру и режим работы.