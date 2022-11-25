Xiaomi представила нагревающийся за три секунды «умный» шарф

Теперь же китайский производитель представил собственный шарф — Smart Heating. Девайс оснащён особым наполнителем, работающим вместе с управляемой системой нагрева, которая нагревает его буквально за 3 секунды.

По словам представителей компании, шарф поддерживает три уровня нагрева — до 38 °C, 45 °C и 50 °C. При этом для сохранения здоровья пользователя в гаджет внедрили защиту от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания, обрыва цепи и т.д.