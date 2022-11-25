Наука и технологии
15:44, 25 ноября 2022
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Xiaomi представила нагревающийся за три секунды «умный» шарф

В котором есть защита от перегрева

Xiaomi далеко не первый год создаёт и выпускает фирменные «умные» вещи. Одним из первых экспериментов на этом поле была смарт-куртка бренда.

Xiaomi представила нагревающийся за три секунды «умный» шарф

Фото: Gizmochina

Теперь же китайский производитель представил собственный шарф — Smart Heating. Девайс оснащён особым наполнителем, работающим вместе с управляемой системой нагрева, которая нагревает его буквально за 3 секунды.

По словам представителей компании, шарф поддерживает три уровня нагрева — до 38 °C, 45 °C и 50 °C. При этом для сохранения здоровья пользователя в гаджет внедрили защиту от перегрузки по току, перегрева, короткого замыкания, обрыва цепи и т.д.

Xiaomi представила нагревающийся за три секунды «умный» шарф

Более того — если система «почувствует», что шарф слишком сильно нагрелся, она автоматически отключится.

Сообщается, что Smart Heating получил аккумулятор на 5000 мАч, при этом стоимость необычного гаджета — всего 149 юаней (около 1200 рублей).

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