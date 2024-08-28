Xiaomi представила недорогие часы Redmi Watch 5 Active с автономностью до 18 дней и HyperOS

Новинка стала преемниками прошлогодней модели Watch 3 Active. Часы сохранили квадратный дизайн с закругленными углами и физической кнопкой на правой стороне, но получили улучшенные характеристики.

Устройство оснащено 2-дюймовым дисплеем с яркостью до 500 нит и защищено от воды по стандарту 5ATM. Есть и сертификация IPX8.

Redmi Watch 5 Active предлагают мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2), стресса, сна и менструальных циклов, а также поддержку более 140 спортивных режимов с автоматическим распознаванием некоторых из них.

Часы оснащены встроенным динамиком и микрофоном для голосовых звонков по Bluetooth и работают на операционной системе HyperOS от Xiaomi.

Батарея емкостью 470 мАч обеспечивает до 18 дней автономной работы. Стоимость часов составляет $33.