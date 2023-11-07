Xiaomi представила недорогой домашний умный проектор по цене чуть дороже $300

Xiaomi представила недорогой домашний умный проектор по цене чуть дороже $300С целой кучей интересных функций
Xiaomi вновь радует своих поклонников. На этот раз анонсом нового умного проектора Youth Edition 2S, который сочетает в себе доступность и передовые технологии.
Новинка, уже доступная для предзаказа в Китае, способна проецировать изображения шириной до 120 дюймов (примерно 305 см) и обладает яркостью до 500 ANSI люмен.
Проектор Youth Edition 2S от Xiaomi обладает родным разрешением 1080p, поддерживает HDR10+ и оснащен светодиодным источником света. Устройство может проецировать изображения от 60 до 120 дюймов с коэффициентом проекции 1.2.
Среди прочих функций — интеграция с умным домом, голосовые команды и автофокусировка.
К тому же это достаточно легкий гаджет весом всего 1.3 кг, который оснащен двумя 5-ваттными динамиками, совместимыми с Dolby Audio, и разнообразными портами, включая HDMI, USB 3.0 и аудиовыход на 3.5 мм.
Используя интерфейс MIUI TV, проектор поддерживает Wi-Fi двух диапазонов и Bluetooth 5.0, что позволяет делиться экраном со смартфона или планшета, управлять устройством голосовыми командами Xiao AI и интегрировать его в экосистему умного дома Mijia.
Стоимость нового проектора Xiaomi Projector Youth Edition 2S составляет около $329.