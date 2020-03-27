Xiaomi представила недорогой электроскутер с дальностью хода до 70 км

До тех пор, пока на производство A1 собираются средства, цена новинки составляет 423 доллара или 33 тыс рублей, но после окончания сбора она повысится до 522 долларов или 40 тыс рублей. A1 Pro, в свою очередь, оценен в 565 долларов или 44 тыс рублей, пока находится на этапе сбора средств и в 663 доллара или 51,5 тыс рублей после.