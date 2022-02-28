Xiaomi представила недорогой игровой 240 Гц-монитор

Известна компания также и своими мониторами, которые пользуются популярностью в том числе за счёт отличного соотношения цена/качество. И именно очередной такой монитор представила компания накануне.

В первую очередь новинка будет интересна геймерам. Связано это с тем, что монитор оснащён 23,8-дюймовым FullHD-дисплеем с частотой обновления 240 Гц. При этом, что важно, время отклика экрана составляет всего лишь 1 мс.

Сообщается, что устройство также может похвастаться сертификатом AMD FreeSync Premium, а также поддержкой 100% цветовой гаммы sRGB. Redmi таке добавила в монитор полезную для глаз технологию DC Dimming.

Что же касательно цены, то за девайс просят 250 долларов (21 тыс рублей). Старт продаж намечен на 4 марта.