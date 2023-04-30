Xiaomi представила недорогой, но очень технологичный 610-литровый холодильник

Xiaomi представила недорогой, но очень технологичный 610-литровый холодильникЕсли понравился, то придётся разобраться с доставкой из Китая
Xiaomi выпустила новый холодильник MIJIA 610L Ice Crystal White, пока что на китайском рынке.
Устройство оснащено двухчастотной конверсией для поддержания свежести продуктов без образования инея. Оно имеет стеклянную панель, отполированную до зеркального эффекта.
Большой холодильник с двумя дверцами имеет 20 отсеков и может удовлетворить потребности пользователей в разделении продуктов. Дверные полки предусматривают двухрядное размещение предметов и оптимизирует доступное пространство.
Xiaomi MIJIA Ice Crystal White оснащён высококачественным инверторным компрессором, который обеспечивает отличную производительность и сопровождается 10-летней гарантией. Уровень шума холодильника составляет всего 36 дБ, что способствует комфортной атмосфере в доме.
Объём холодильника составляет 610 л, при этом управлять устройством можно дистанционно, также как и настраивать температуру с режимами работы. Есть и поддержка голосовых команд Xiao Ai.
Стоимость девайса составляет около $521.