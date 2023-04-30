Xiaomi представила недорогой, но очень технологичный 610-литровый холодильник

Устройство оснащено двухчастотной конверсией для поддержания свежести продуктов без образования инея. Оно имеет стеклянную панель, отполированную до зеркального эффекта.

Большой холодильник с двумя дверцами имеет 20 отсеков и может удовлетворить потребности пользователей в разделении продуктов. Дверные полки предусматривают двухрядное размещение предметов и оптимизирует доступное пространство.