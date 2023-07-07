Xiaomi представила недорогой переносной массажёр

Xiaomi представила недорогой переносной массажёрКоторый поместится даже в дамскую сумочку
Xiaomi представила в Китае свой новый продукт — MIJIA Mini Fascia Gun 2C. Это массажный аппарат, который обещает облегчить мышечную боль и расслабить напряжённые мышцы.
MIJIA Mini Fascia Gun 2C имеет портативный дизайн и весит всего 350 г, что делает его лёгким и удобным в использовании. Несмотря на свою компактность, данный массажёр обладает достаточной силой, чтобы проникать до глубоких фасций и облегчать мышечное напряжение.
Он предлагает два режима массажа, позволяя настроить его под свои предпочтения. При этом новинка оснащена интеллектуальной памятью, которая запоминает предыдущие настройки.
Мощный магнитный двигатель и аккумулятор ёмкостью 1900 мАч обеспечивают эффективную работу устройства.
На данный момент MIJIA Mini Fascia Gun 2C доступен лишь в Китае, через популярный интернет-магазин JD.com. Стоимость аппарата стартует от $34.