Xiaomi представила недорогой переносной массажёр

MIJIA Mini Fascia Gun 2C имеет портативный дизайн и весит всего 350 г, что делает его лёгким и удобным в использовании. Несмотря на свою компактность, данный массажёр обладает достаточной силой, чтобы проникать до глубоких фасций и облегчать мышечное напряжение.

Он предлагает два режима массажа, позволяя настроить его под свои предпочтения. При этом новинка оснащена интеллектуальной памятью, которая запоминает предыдущие настройки.