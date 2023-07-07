Наука и технологии
07:23, 07 июля 2023
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Xiaomi представила недорогой переносной массажёр

Который поместится даже в дамскую сумочку

Xiaomi представила в Китае свой новый продукт — MIJIA Mini Fascia Gun 2C. Это массажный аппарат, который обещает облегчить мышечную боль и расслабить напряжённые мышцы.

MIJIA Mini Fascia Gun 2C имеет портативный дизайн и весит всего 350 г, что делает его лёгким и удобным в использовании. Несмотря на свою компактность, данный массажёр обладает достаточной силой, чтобы проникать до глубоких фасций и облегчать мышечное напряжение.

Он предлагает два режима массажа, позволяя настроить его под свои предпочтения. При этом новинка оснащена интеллектуальной памятью, которая запоминает предыдущие настройки.

Xiaomi представила недорогой переносной массажёр
Gizmochina

Мощный магнитный двигатель и аккумулятор ёмкостью 1900 мАч обеспечивают эффективную работу устройства.

На данный момент MIJIA Mini Fascia Gun 2C доступен лишь в Китае, через популярный интернет-магазин JD.com. Стоимость аппарата стартует от $34.

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