Xiaomi представила недорогой «водоионный» фен для волос

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Основной особенностью фена H701 является его двойная технология водных ионов, которая способна эффективно конденсировать влагу из воздуха и превращать её в нановодные ионы.

Эти частицы доставляются прямо к волосам, обеспечивая двойное увлажнение и уход. Фен оснащён высокоскоростным мотором с 110 000 оборотов в минуту и 13-ю лопастями вентилятора, что обеспечивает мощный поток воздуха со скоростью 65 м/с.

По словам представителей Xiaomi, эта модель фена может высушить короткие волосы за 1 минуту, средние волосы за 3 минуты, а длинные — за 5 минут.

Отметим, что устройство также предлагает «интеллектуальное управление температурой», проверяя её 100 раз в секунду, чтобы поддерживать оптимальную температуру в 57°C.