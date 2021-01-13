Xiaomi представила недорогую электробритву со сроком службы около 20 лет

Называется новинка MIJIA S700. Материалом для лезвий электробритвы была выбрана циркониевая керамика, а благодаря использованию бесщёточного двигателя с прямым приводом устройство сможет прожить сильно дольше своих же аналогов, сообщает Gizmochina.

Сама Xiaomi утверждает, что MIJIA S700 способна прожить до 19 лет при регулярном воздействии воды и пены для бритья, в режиме ежедневного двухминутного использования. Также электробритва получила защиту от воды и пыли по стандарту IPX7.