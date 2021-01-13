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Xiaomi представила недорогую электробритву со сроком службы около 20 лет
Китайский ИТ-гигант очень бодро начал 2021-й
Совсем скоро 23 февраля — день, когда мужчины получают множество подарков. Вот и Xiaomi решила сильно заранее подготовиться к этому дню и выпустить новую недорогую электробритву со сроком службы около 20 лет.
Называется новинка MIJIA S700. Материалом для лезвий электробритвы была выбрана циркониевая керамика, а благодаря использованию бесщёточного двигателя с прямым приводом устройство сможет прожить сильно дольше своих же аналогов, сообщает Gizmochina.
Сама Xiaomi утверждает, что MIJIA S700 способна прожить до 19 лет при регулярном воздействии воды и пены для бритья, в режиме ежедневного двухминутного использования. Также электробритва получила защиту от воды и пыли по стандарту IPX7.
Заряжается устройство через USB-C. В комплекте с ним идут сменные насадки и док-станция. Цена новинки составляет 77 долларов.