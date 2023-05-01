Xiaomi представила недорогую и компактную стиральную машину с сушкой

И хоть компания не указала точный объём барабана, на фотографиях видно, что стиральная машина имеет компактный размер. Одним из преимуществ новинки является её способность справляться с устойчивыми пятнами.

Кроме того, она оснащена режимом стерилизации, который эффективно уничтожает микробы и бактерии.

Известно, что в стиральной машине будет 21 режим работы, включая быструю стирку, быструю сушку, бережную стирку и множество других вариантов. В самом быстром режиме она способна стирать и сушить бельё всего за 45 минут.

Сообщается также, что первые покупатели смогут приобрести устройство по сниженной цене в $230. В то же время на прилавках магазинов оно будет доступно за $290. Обе цены являются крайне демократичными, особенно на фоне конкурентов.