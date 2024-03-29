Xiaomi представила недорогую карманную электробритву

Эта новая бюджетная модель обладает интеллектуальными функциями и удобным дизайном, что делает ее привлекательным вариантом для пользователей, которые хотят получить гладкое бритье без ущерба для кошелька.

Электробритва S200 оснащена технологией интеллектуального запуска с помощью датчика. Новинка оснащена микромотором с частотой вращения 8000 об/мин, обеспечивающим эффективную и стабильную работу для работы с различными типами волос.

Сетка лезвия с двумя кольцевыми дугами обеспечивает плавное скольжение по коже, делая бритье комфортным.