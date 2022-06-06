Xiaomi представила недорогую ТВ-приставку с функцией воспроизведения 8К-видео

Отличительной особенностью устройства стало использование 12-нм процессора AMLogic S905X3 с четырёхъядерным CPU ARM Cortex-A55 и GPU ARM Mali-G31 MP2. Благодаря этому приставка способна воспроизводить видео как в разрешении 4К, так и в 8К. Объём оперативной памяти в новинке — 4 ГБ, а постоянной – 64 ГБ.