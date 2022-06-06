Xiaomi представила недорогую ТВ-приставку с функцией воспроизведения 8К-видео

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Xiaomi представила недорогую ТВ-приставку с функцией воспроизведения 8К-видеоЗвучит впечатляюще
Компания Xiaomi не перестаёт удивлять. Пока её конкуренты мало-помалу начали выпускать 4К-приставки для телевизоров, китайский бренд представил очередную новинку — Mi TV Box 4S Max.
Отличительной особенностью устройства стало использование 12-нм процессора AMLogic S905X3 с четырёхъядерным CPU ARM Cortex-A55 и GPU ARM Mali-G31 MP2. Благодаря этому приставка способна воспроизводить видео как в разрешении 4К, так и в 8К. Объём оперативной памяти в новинке — 4 ГБ, а постоянной – 64 ГБ.
Из прочего стоит отметить наличие двухдиапазонного адаптера Wi-Fi, порта HDMI 2.1. При этом цена Mi TV Box 4S Max достаточно невелика. В Китае за устройство просят всего 75 долларов.