Xiaomi представила недорогую ТВ-приставку с поддержкой 8К

Новинка называется Xiaomi Mi Box 4S Pro, а ее отличительной особенностью, кроме поддержки 8К-видео, является увеличенный объем внутренней памяти для установки сторонних приложений, сообщает Android Authority. То есть если оперативной памяти здесь, как и в предшественнике, всего лишь 2 ГБ, то постоянной уже 16 ГБ. Что же до способа вывода изображения с приставки на телевизор, то за это отвечает выделенный HDMI 2.1 порт.