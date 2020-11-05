Наука и технологии
Сегодня 09:08
Xiaomi представила недорогую ТВ-приставку с поддержкой 8К
Устройство прекрасно подойдет для покупки “на вырост”
Xiaomi практически с самого своего основания не перестает удивлять пользователей, предлагая новинки, использующие новейшие технологии, по очень низким ценам. Вот и сейчас: компания представила недорогую ТВ-приставку с поддержкой 8К.
Новинка называется Xiaomi Mi Box 4S Pro, а ее отличительной особенностью, кроме поддержки 8К-видео, является увеличенный объем внутренней памяти для установки сторонних приложений, сообщает Android Authority. То есть если оперативной памяти здесь, как и в предшественнике, всего лишь 2 ГБ, то постоянной уже 16 ГБ. Что же до способа вывода изображения с приставки на телевизор, то за это отвечает выделенный HDMI 2.1 порт.
Отметим, что новинка также получила модули Wi-Fi и Bluetooth. В комплекте с Mi Box 4S Pro идет пульт функцией голосового управления. Операционная система — MIUI for TV. Стоимость ТВ-приставки в Китае — это отдельный приятный разговор. Так, на родине за девайс просят всего лишь 60 долларов или 4,665 рублей.