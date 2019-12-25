Xiaomi представила несправедливо дорогие "умные" часы с устаревшим "железом"

Устройство работает на базе чипсета Qualcomm Wear 2100, который был представлен в далеком 2016 году. Также часы имеют 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Дисплей имеет круглую форму и выполнен по технологии AMOLED. Размер экрана составляет 1,3 дюйма и имеет разрешение 360 х 360 пикселей. В целом, устройство сложно назвать отвратительным, но соотношение цены и железа, которое в нем установлено, вызывает множество вопросов. И это несмотря на то, что Youpin Forbidden City оснащены NFC-модулем, а значит и бесконтактной оплатой.