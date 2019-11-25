Ferra

Xiaomi представила незаменимый набор для рыбалки

По очень привлекательной цене, стоит отметить
Xiaomi известна множеством устройств собственного производства, начиная от смартфонов и заканчивая ручками с карандашами. Но буквально вот-вот китайский техногигант представил еще одно свое новое устройство, которое на этот раз больше всего будет полезно любителям выехать на природу.

Donlim (а именно так называется новинка от Xiaomi) — это полноценный кухонный прибор, сочетающий в себе множество полезных функций. По сути, компания выпустила сразу два устройства под видом одного: тостер и электроплиту. Но что самое важное, для плиты также в комплекте поставляются полезные кухонные приборы, которые теперь нет нужды покупать отдельно. Речь идет о кастрюле и сковороде. Что же касательно тостера, то он предлагает пользователю сразу шесть степеней прожарки тостов.

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К сожалению, в сети нет никакой информации о мощности новинки, но учитывая, что Xiaomi редко расстраивает своих пользователей непрактичными устройства, можно смело ожидать, что все в этом плане у Donlim в порядке. Зато известна цена. И в этом плане кухонный набор явно порадуют всех тех, кто уже пожелал себе один экземпляр в коллекцию — Donlim будет продаваться за 50 долларов в Китае.