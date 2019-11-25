Xiaomi представила незаменимый набор для рыбалки

Donlim (а именно так называется новинка от Xiaomi) — это полноценный кухонный прибор, сочетающий в себе множество полезных функций. По сути, компания выпустила сразу два устройства под видом одного: тостер и электроплиту. Но что самое важное, для плиты также в комплекте поставляются полезные кухонные приборы, которые теперь нет нужды покупать отдельно. Речь идет о кастрюле и сковороде. Что же касательно тостера, то он предлагает пользователю сразу шесть степеней прожарки тостов.