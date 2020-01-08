Xiaomi представила новую электробритву примерно за 500 рублей

Прямо сейчас устройство можно приобрести по безумно смешной цене, а именно 8,5 доллара, что в рублях примерно 500 рублей. После полноценного выхода электробритва Xiaomi Enchen BlackStone 3 станет дороже и будет отдаваться по цене в 14,5 доллара, что тоже, на самом деле, не так уж и много за подобную бритву. Что интересно, корпус новинки имеет степень защиты от попадания воды по стандарту IPX7, а также устройство работает дольше предшественника несмотря на то, что оно оснащено светодиодным дисплеем.