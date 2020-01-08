Xiaomi представила новую электробритву примерно за 500 рублей
Прямо сейчас устройство можно приобрести по безумно смешной цене, а именно 8,5 доллара, что в рублях примерно 500 рублей. После полноценного выхода электробритва Xiaomi Enchen BlackStone 3 станет дороже и будет отдаваться по цене в 14,5 доллара, что тоже, на самом деле, не так уж и много за подобную бритву. Что интересно, корпус новинки имеет степень защиты от попадания воды по стандарту IPX7, а также устройство работает дольше предшественника несмотря на то, что оно оснащено светодиодным дисплеем.
Для полной зарядки Xiaomi Enchen BlackStone 3 потребуется всего 1 час, при этом хватает бритвы на 90 минут использования. Учитывая, что в среднем люди бреются каждый день по 1,5 минуты, заряда данного устройства при подобном режиме хватит аж на 2 месяца! Заряжается, к слову, новинка по USB Type-C разъему.