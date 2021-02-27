Xiaomi представила новые беспроводные наушники Redmi AirDots 3 за 2200 рублей

Отметим, что внешне новинка не сильно отличается от предшественника. Так, наушники оснащены корпусом из матового пластика и внутриканальной формой. Последнее обеспечивает пользователей пассивным шумоподавлением. Redmi AirDots 3 построены на базе Qualcomm QCC3040, имеют поддержку Bluetooth 5.2 и технологии Environment Noise Reduction, ответственной за отсеивание внешних шумов во время разговоров. Также новинка поддерживает работу голосового помощника XiaoAI.

Время автономной работы достигает 7 часов, тогда как с помощью зарядного кейса оно вырастает до 30 часов. Продавать наушники в нескольких цветах - белом, розовом и темно-синем. Купить их можно будет за 30 долларов.