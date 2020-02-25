Xiaomi представила новые недорогие наушники с качественным звучанием

Устройство называется Mi Dual Driver, а отличительной особенностью новинки стал не только кабель, который, по словам производителя, никогда не запутается, но и два динамических драйвера диаметром 10 и 8 мм. Благодаря им, к слову, наушники способны выдавать как качественный бас на низких частотах, так и достаточно детальный звук на средних и верхних частотах. Помимо всего прочего, в стандартной комплектации устройства имеются две дополнительные пары амбушюр, а сами наушники стали лауреатами премии iF Gold Award 2020 года.