Наука и технологии
Сегодня 17:55
Xiaomi представила новые недорогие наушники с качественным звучанием
Компания не забывает и о данном сегменте, несмотря на развитие беспроводных решений
Буквально сегодня Xiaomi представила свои новые проводные наушники, которые могут похвастаться отличной ценой и качественным звучанием.
Устройство называется Mi Dual Driver, а отличительной особенностью новинки стал не только кабель, который, по словам производителя, никогда не запутается, но и два динамических драйвера диаметром 10 и 8 мм. Благодаря им, к слову, наушники способны выдавать как качественный бас на низких частотах, так и достаточно детальный звук на средних и верхних частотах. Помимо всего прочего, в стандартной комплектации устройства имеются две дополнительные пары амбушюр, а сами наушники стали лауреатами премии iF Gold Award 2020 года.
К слову, устройство уже сейчас можно приобрести по цене в 11 долларов.