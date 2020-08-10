Xiaomi представила новые "умные" часы с возможностью звонков по 4G дешевле 6 тысяч рублей

Еще из интересного можно отметить, что Mitu Children Learning Watch 4X имеют поддержку голосового помощника, систем глобального позиционирования, умные уведомления, а также датчик частоты сердечных сокращений. Автономность устройства также поражает — при стандартном сценарии использования, часы способны прожить до 7 дней от одного заряда.

Старт продаж новых умных часов Xiaomi намечен на 16 августа, а цена новинки составит 80 долларов или 5 898 рублей.