Xiaomi представила новые "умные" часы с возможностью звонков по 4G дешевле 6 тысяч рублей
Судя по названию девайса, предназначен он для детской аудитории. Но даже несмотря на это, “умные” часы могут похвастаться возможностью совершать звонки по сети 4G в более чем 200 странах и регионах по всему миру. При этом устройство получило фронтальную камеру на 2 Мп и боковую камеру на 5 Мп — все это для того, чтобы юный пользователь мог делать достаточно качественные снимки на носимый гаджет.
Еще из интересного можно отметить, что Mitu Children Learning Watch 4X имеют поддержку голосового помощника, систем глобального позиционирования, умные уведомления, а также датчик частоты сердечных сокращений. Автономность устройства также поражает — при стандартном сценарии использования, часы способны прожить до 7 дней от одного заряда.
Старт продаж новых умных часов Xiaomi намечен на 16 августа, а цена новинки составит 80 долларов или 5 898 рублей.