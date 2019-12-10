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Xiaomi представила новый недорогой гигабитный роутер

Он стоит всего 24 доллара
Напомним, буквально несколько часов назад началась официальная пресс-конференция Xiaomi, на которой компания покажет свой флагманский смартфон Redmi K30. Однако помимо так ожидаемого многими телефона, китайский гигант анонсирует и другие устройства, в числе которых новый недорогой роутер Redmi AC2100.

Известно, что новинка оснащена шестью антеннами с поддержкой быстрого подключения компьютеров, телефонов, а также игровых приставок. Что касается скорости передачи данных, то Redmi AC2100 выдает 1733 Мбит/с. Отмечается, что роутер оборудован поддержкой двухдиапазонного подключения Wi-Fi, а именно 2,4 ГГц и 5 ГГц. Redmi AC2100 имеет 128 МБ оперативной и аналогичное количество внутренней памяти.

Стоимость роутера очень бюджетна, она составляет порядка 24 долларов или 1525 рублей. Новинку можно будет приобрести уже 12 декабря. Официальную трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Автор: Лилик Ми