Xiaomi представила новый недорогой гигабитный роутер

Известно, что новинка оснащена шестью антеннами с поддержкой быстрого подключения компьютеров, телефонов, а также игровых приставок. Что касается скорости передачи данных, то Redmi AC2100 выдает 1733 Мбит/с. Отмечается, что роутер оборудован поддержкой двухдиапазонного подключения Wi-Fi, а именно 2,4 ГГц и 5 ГГц. Redmi AC2100 имеет 128 МБ оперативной и аналогичное количество внутренней памяти.