Наука и технологии
Сегодня 10:17
Xiaomi представила новый недорогой гигабитный роутер
Он стоит всего 24 доллара
Напомним, буквально несколько часов назад началась официальная пресс-конференция Xiaomi, на которой компания покажет свой флагманский смартфон Redmi K30. Однако помимо так ожидаемого многими телефона, китайский гигант анонсирует и другие устройства, в числе которых новый недорогой роутер Redmi AC2100.
Известно, что новинка оснащена шестью антеннами с поддержкой быстрого подключения компьютеров, телефонов, а также игровых приставок. Что касается скорости передачи данных, то Redmi AC2100 выдает 1733 Мбит/с. Отмечается, что роутер оборудован поддержкой двухдиапазонного подключения Wi-Fi, а именно 2,4 ГГц и 5 ГГц. Redmi AC2100 имеет 128 МБ оперативной и аналогичное количество внутренней памяти.
Стоимость роутера очень бюджетна, она составляет порядка 24 долларов или 1525 рублей. Новинку можно будет приобрести уже 12 декабря. Официальную трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.