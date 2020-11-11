Наука и технологии
Сегодня 08:47
Xiaomi представила новый недорогой роутер с подключением до 128 устройств одновременно и Wi-Fi 6
Новый стандарт Wi-Fi стал еще доступнее
В сети появилась информация о том, что Xiaomi представила новый недорогой роутер, который вобрал в себя все самые современные технологии. В их числе оказалась поддержка стандарта Wi-Fi 6 и возможность одновременно подключить до 128 устройств.
Новинка называется Xiaomi Wi-Fi 6 CR6606, а помогала китайскому гиганту в его производстве телекоммуникационная компания China Unicom, сообщает Gizmochina. В основу девайса лег двухъядерный процессор с частотой 880 МГц, 256 МБ оперативной памяти и модуль Wi-Fi пропускной способностью 1775 Мбит/с.
По заявлению Xiaomi, новый роутер также поддерживает технологию ODFMA, благодаря которой устройство может разделять канал на несколько полос, тем самым увеличивая число подключаемых одновременно девайсов до 128 единиц. Еще из интересного можно отметить, что роутер может работать в составе MESH-сети для увеличения зоны покрытия. Что же до цены Xiaomi Wi-Fi 6 CR6606, то его уже сейчас можно приобрести по цене 45 долларов или 3,438 рублей.