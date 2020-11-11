Xiaomi представила новый недорогой роутер с подключением до 128 устройств одновременно и Wi-Fi 6

По заявлению Xiaomi, новый роутер также поддерживает технологию ODFMA, благодаря которой устройство может разделять канал на несколько полос, тем самым увеличивая число подключаемых одновременно девайсов до 128 единиц. Еще из интересного можно отметить, что роутер может работать в составе MESH-сети для увеличения зоны покрытия. Что же до цены Xiaomi Wi-Fi 6 CR6606, то его уже сейчас можно приобрести по цене 45 долларов или 3,438 рублей.