Наука и технологии
Сегодня 13:29
Xiaomi представила новый "умный" нагреватель
С помощью которого можно даже сушить одежду
Xiaomi представила новый "умный" нагреватель, предназначенный для ванной комнаты. Называется новинка Mijia Smart Yuba Pro, а на этапе коллективного финансирования ее можно приобрести по цене в 95 долларов или чуть более 7 тыс рублей.
Так, устройство получило встроенный керамический нагревательный модуль, мощность которого составляет 2 800 Вт. С его помощью температуру ванной комнаты можно увеличить на 10°C всего лишь за 1 минуту! При этом пользователю будет доступна функция настройки собственных температурных предпочтений — с ее помощью нагреватель сможет автоматически поддерживать желаемую постоянную температуру в комнате.
Что интересно, девайс также получил функцию интеллектуальной сушки. С ее помощью пользователи смогут эффективно сушить свою одежду за счет автоматической регулировки нагревателем интенсивности и продолжительности процесса сушки, благодаря чему будет предотвращаться образование влаги и плесени на одежде в дождливую погоду.