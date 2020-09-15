Xiaomi представила новый "умный" нагреватель

Так, устройство получило встроенный керамический нагревательный модуль, мощность которого составляет 2 800 Вт. С его помощью температуру ванной комнаты можно увеличить на 10°C всего лишь за 1 минуту! При этом пользователю будет доступна функция настройки собственных температурных предпочтений — с ее помощью нагреватель сможет автоматически поддерживать желаемую постоянную температуру в комнате.