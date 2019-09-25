Xiaomi представила ответ AirPods c шумоподавлением

Известно, что новые наушники оборудованы 14,2-миллиметровые динамиками, с поддержкой стандарта Bluetooth 5.0. Также Mi Air 2, которые имеют второе название Mi AirDots Pro 2, будут оснащены функцией интеллектуального голосового управления и двумя микрофонами с технологией системы шумоподавления. Как и в беспроводных наушниках Apple, Xiaomi Air 2 способны подключаться к телефону при вынимании их из зарядного кейса и останавливать проигрывание композиции, когда наушник достается из уха. Отмечается наличие сенсорной панели, которая позволит регулировать громкость и переключать треки.

Новые наушники Xiaomi могут работать до четырех часов без подзарядки, а зарядный кейс способен продлить время прослушивать вплоть до 14 часов. Цена Mi Air 2 составляет 65 долларов, продажа в Китае начнется через два дня.