Xiaomi представила посудомоечную машину с ИИ за 80 тыс рублей

Компания анонсировала модель Xiaomi Mijia P2, которая не только моет посуду, но и сама выбирает режим, умеет дезинфицировать и выступит в роли сушилки. И всё это – за умопомрачительную цену в 80 тысяч рублей!

Что же умеет этот гаджет из будущего? Во-первых, интеллектуальный подход: посудомойка сама определит степень загрязнения посуды и подберет оптимальный режим, экономя воду и моющее средство.