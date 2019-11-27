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Xiaomi представила продукт для демонстрации богатства

Если Apple использует для этого iPhone, то Xiaomi пошла “своим путем”
Xiaomi анонсировала новое устройство, которое не то чтобы многие просили, но оно почему-то все же появилось на свет. Речь идет о прозрачной версии фирменного чемодана Mi Suitcase.

Подобное решение не выглядит каким-то мало-мальски практичным, так как вряд ли кто-то захотел бы, чтобы внутренность его чемодана была видна каждому прохожему. С другой стороны, вполне вероятно, что прозрачный Mi Suitcase был разработан для тех людей, которые любят хвастаться своими дорогими брендовыми вещами — такие персонажи вполне в состоянии оценить новый анонс Xiaomi.

Что интересно, новая версия фирменного чемодана будет продаваться ограниченным тиражом в 7 городах Китая. Старт продаж намечен на 30 ноября, а цена на новинку составит 71 доллар.