Xiaomi представила продукт для демонстрации богатства

Подобное решение не выглядит каким-то мало-мальски практичным, так как вряд ли кто-то захотел бы, чтобы внутренность его чемодана была видна каждому прохожему. С другой стороны, вполне вероятно, что прозрачный Mi Suitcase был разработан для тех людей, которые любят хвастаться своими дорогими брендовыми вещами — такие персонажи вполне в состоянии оценить новый анонс Xiaomi.