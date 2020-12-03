Xiaomi представила робота-повара, заменяющего 21 кухонное устройство

Так, новинка может выполнять функции мультиварки, соковыжималки, дробилки для льда, мясорубки, тестомеса, йогурницы, электронных весов, пароварки, машинки для соусов и не только. Робот-повар получил большой сенсорный дисплей на 7 дюймов, с помощью которого можно выбрать рецепт и посмотреть ролик с инструкцией по готовке. Помимо прочего устройство имеет поддержку голосовых подсказок. Также в роботе предусмотрен автоматический контроль температуры, таймер, и корректировка скорости готовки.