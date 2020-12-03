Наука и технологии
Сегодня 13:34
Xiaomi представила робота-повара, заменяющего 21 кухонное устройство
От соковыжималки до пароварки
Китайская компания Xiaomi представила «Многоцелевого кулинарного робота», который способен заменить 21 кухонное устройство.
Так, новинка может выполнять функции мультиварки, соковыжималки, дробилки для льда, мясорубки, тестомеса, йогурницы, электронных весов, пароварки, машинки для соусов и не только. Робот-повар получил большой сенсорный дисплей на 7 дюймов, с помощью которого можно выбрать рецепт и посмотреть ролик с инструкцией по готовке. Помимо прочего устройство имеет поддержку голосовых подсказок. Также в роботе предусмотрен автоматический контроль температуры, таймер, и корректировка скорости готовки.
Сейчас кухонный робот находится на стадии коллективного финансирования и предлагается за 610 долларов. В то же время, после выхода на рынок его стоимость вырастет до 910 долларов.