Xiaomi представила смарт-часы с eSIM и NFC — Redmi Watch 5

Среди других функций — мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, стресса и отслеживание сна. Гаджет поддерживает более 100 спортивных режимов.

Часы работают до 15 дней в стандартном режиме и до 7 дней с eSIM. Цена устройства начинается от $82 за базовую модель.