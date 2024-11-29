Xiaomi представила смарт-часы с eSIM и NFC — Redmi Watch 5

Опубликовано 29 ноября 2024, 07:111 мин.
Xiaomi представила смарт-часы с eSIM и NFC — Redmi Watch 5Дешевле $100
Xiaomi анонсировала Redmi Watch 5 — новые смарт-часы с поддержкой eSIM и NFC.
Устройство получило 1.75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 450 x 390 пикселей и частотой обновления 60 Гц.
Модель оснащена металлическим корпусом, поддерживает водонепроницаемость до 50 метров и предлагается в трёх цветах: чёрном, серебристом и розовом.
Redmi Watch 5 стали первыми часами линейки с поддержкой eSIM, что позволяет совершать звонки без подключения к смартфону. Также предусмотрен NFC для бесконтактных платежей.
Среди других функций — мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, стресса и отслеживание сна. Гаджет поддерживает более 100 спортивных режимов.
Часы работают до 15 дней в стандартном режиме и до 7 дней с eSIM. Цена устройства начинается от $82 за базовую модель.