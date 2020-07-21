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Xiaomi представила собственный аналог AirPods по цене ниже 1 000 рублей
Наконец-то компания показала продолжение сверхпопулярных наушников
Случилось то, чего, пожалуй, ждали многие фанаты Xiaomi - компания представила собственный аналог AirPods по цене ниже 1 000 рублей. И да, речь о долгожданных Redmi AirDots 2.
Внешне устройство очень похоже на прошлое поколение: все тот же черный цвет, все тот же форм-фактор вакуумных TWS-наушников. При этом устройство не только получило крайне низкую цену (14 долларов или 991 рубль), но и функцию шумоподавления Environment Noise Reduction, а также поддержку фирменного голосового помощника XiaoAI. Правда, последнее в нашем регионе вряд ли будет кому-либо полезно, так как понимает ассистент только китайский язык.
Из прочих особенностей Redmi AirDots 2 можно отметить вес каждого наушника, равный 4,1 граммам, а также поддержкой беспроводного стандарта связи Bluetooth 5.0.