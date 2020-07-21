Xiaomi представила собственный аналог AirPods по цене ниже 1 000 рублей

Внешне устройство очень похоже на прошлое поколение: все тот же черный цвет, все тот же форм-фактор вакуумных TWS-наушников. При этом устройство не только получило крайне низкую цену (14 долларов или 991 рубль), но и функцию шумоподавления Environment Noise Reduction, а также поддержку фирменного голосового помощника XiaoAI. Правда, последнее в нашем регионе вряд ли будет кому-либо полезно, так как понимает ассистент только китайский язык.